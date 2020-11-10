Severe Thunderstorm Watch from TUE 11:22 AM CST until TUE 6:00 PM CST
Issued by National Weather Service – St. Louis, MO
Brown County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
504 IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST ILLINOIS
CALHOUN GREENE JERSEY
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
ADAMS BROWN PIKE
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL MISSOURI
AUDRAIN BOONE CALLAWAY
COLE MONITEAU
IN EAST CENTRAL MISSOURI
LINCOLN MONTGOMERY WARREN
IN NORTHEAST MISSOURI
KNOX LEWIS MARION
MONROE PIKE RALLS
SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWLING GREEN, COLUMBIA, FULTON,
HANNIBAL, JEFFERSON CITY, MEXICO, MOUNT STERLING, PITTSFIELD,
AND QUINCY.