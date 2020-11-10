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Severe Thunderstorm Watch from TUE 11:22 AM CST until TUE 6:00 PM CST

11:22 am Weather AlertsWx Alert - Brown

Issued by National Weather Service – St. Louis, MO

Brown County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
504 IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST ILLINOIS

CALHOUN GREENE JERSEY

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

ADAMS BROWN PIKE

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN CENTRAL MISSOURI

AUDRAIN BOONE CALLAWAY
COLE MONITEAU

IN EAST CENTRAL MISSOURI

LINCOLN MONTGOMERY WARREN

IN NORTHEAST MISSOURI

KNOX LEWIS MARION
MONROE PIKE RALLS
SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWLING GREEN, COLUMBIA, FULTON,
HANNIBAL, JEFFERSON CITY, MEXICO, MOUNT STERLING, PITTSFIELD,
AND QUINCY.

wgemweather

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