Severe Thunderstorm Watch from TUE 11:22 AM CST until TUE 6:00 PM CST
Issued by National Weather Service – Lincoln, IL
Schuyler County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
504 IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN CENTRAL ILLINOIS
LOGAN MARSHALL MASON
MCLEAN MENARD PEORIA
SANGAMON STARK TAZEWELL
WOODFORD
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
CASS FULTON KNOX
MORGAN SCHUYLER SCOTT
THIS INCLUDES THE CITIES OF BEARDSTOWN, BLOOMINGTON, CANTON,
EUREKA, GALESBURG, HAVANA, JACKSONVILLE, LACON, LINCOLN, NORMAL,
PEKIN, PEORIA, PETERSBURG, RUSHVILLE, SPRINGFIELD, TOULON,
AND WINCHESTER.