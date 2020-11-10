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Severe Thunderstorm Watch from TUE 11:22 AM CST until TUE 6:00 PM CST

11:22 am Weather AlertsWx Alert - Scott

Issued by National Weather Service – Lincoln, IL

Scott County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
504 IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LOGAN MARSHALL MASON
MCLEAN MENARD PEORIA
SANGAMON STARK TAZEWELL
WOODFORD

IN WEST CENTRAL ILLINOIS

CASS FULTON KNOX
MORGAN SCHUYLER SCOTT

THIS INCLUDES THE CITIES OF BEARDSTOWN, BLOOMINGTON, CANTON,
EUREKA, GALESBURG, HAVANA, JACKSONVILLE, LACON, LINCOLN, NORMAL,
PEKIN, PEORIA, PETERSBURG, RUSHVILLE, SPRINGFIELD, TOULON,
AND WINCHESTER.

wgemweather

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