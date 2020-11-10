Severe Thunderstorm Watch from TUE 11:32 AM CST until TUE 6:00 PM CST
Issued by National Weather Service – Davenport/Quad Cities, IA
Clark County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
504 IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BUREAU PUTNAM
IN NORTHWEST ILLINOIS
CARROLL HENRY IL JO DAVIESS
MERCER ROCK ISLAND STEPHENSON
WHITESIDE
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HANCOCK HENDERSON MCDONOUGH
WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
CLINTON JACKSON MUSCATINE
SCOTT
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA LEE
LOUISA
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN NORTHEAST MISSOURI
CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, BETTENDORF, BURLINGTON,
CARTHAGE, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT, FREEPORT, GALENA,
GENESEO, HENNEPIN, KAHOKA, KEOKUK, MACOMB, MAQUOKETA, MOLINE,
MONMOUTH, MOUNT CARROLL, MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA,
PRINCETON, ROCK ISLAND, STERLING, AND WAPELLO.